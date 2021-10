Terremoto azota Tokio, ¿hay riesgo de tsunami?

Un terremoto de magnitud preliminar de 6.1 sacudió el jueves por la noche el área de Tokio, pero las autoridades dijeron que no había peligro de tsunami.

La Agencia Meteorológica indicó que el epicentro del sismo fue en la prefectura de Chiba, justo al este de Tokio, a una profundidad de 80 kilómetros (48 millas).

El terremoto remeció edificios, pero de momento no había reportes de lesionados ni daños.

La televisión pública NHK mostró un letrero colgado del techo de sus oficinas que se balanceaba violentamente. Los cables eléctricos temblaron en el distrito Suginami de Tokio.

Los trenes de alta velocidad, los Shinkansen, que entraban y salían de Tokio se detuvieron momentáneamente, dijo NHK.

Un video tomado en los concurridos distritos del centro de Shibuya y Shinjuku mostró autos en movimiento y gente caminando por las calles como de costumbre.

El nuevo primer ministro Fumio Kishida publicó un mensaje en Twitter instando a las personas a “verificar la información más reciente y tomar medidas para proteger sus vidas”.

JUST IN: 6.1-magnitude quake hits Tokyo, video shows massive shakes after earthquake in Capital of Japan.pic.twitter.com/tNpR1t6QQK