Salvador Zerboni revela cómo era Frida Sofía mientras anduvo con Alejandra Guzmán

Salvador Zerboni es claro mientras vivió un romance con Alejandra Guzmán nunca vio algo impropio como lo ha denunciado Frida Sofía.

«Yo no viví nada malo, al contrario, fue una pareja muy padre, my divina, muy divertido para mí», dijo el actor.

«Tuve oportunidad de conocer a su nena, la cual la cuidaba y la protegía. Jugábamos con ella de arriba para abajo. Yo vi puras serpentinas, pura feria», expresó.

«Obviamente cuando echábamos una copa o un cigarro y por ahí andaba corriendo, pero normal, eso mis sobrinos igual, como en cualquier reunión familiar», agregó.

«Ahora, los temas personales no sé qué tan reales sean, pero no hay que satanizar, yo no viví nada malo con ella, para mí es un encanto de madre«, finalizó.