Ex manager reafirma que Manuel José no es hijo de José José

Cuauhtémoc Sánchez, ex manager y compadre de José José, rompe el silencio y revela si durante el tiempo que trabajó con el cantante se acuerda de la existencia de Manuel José, hombre que hoy asegura ser hijo del príncipe de la canción.

O me entero en un programa de televisión del muchacho este y hablé con Pepe y le pregunté, le dije no es tu hijo, porque las fechas que él dice de su concepción y de su nacimiento, no concuerdan con las fechas y calendario que teníamos, porque yo era su manager, entonces no fuimos a Colombia en esos años, porque josé estaba en pleno divorcio en pleno proceso de separación de Anle

“No es hijo de josé jose, salió ADN sale negativo y sale negativo, y ahora que sale su hijo tampoco se quería hacer el ADN, no quiere pagar, es totalmente fraude para mí y todos los mexicanos”.

Cabe mencionar que José José en vida dijo que Manuel José no era mi hijo, pero él insistió en que sí lo es y rechazó el resultado de la prueba de ADN que confirma lo señalado.