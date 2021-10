Manolo Caro comparte su experiencia al filmar en España

Manolo Caro está filmando en España la serie “Sagrada Familia”, en la que participará sólo talento español; sin embargo, esto no significa que dejará México.

“Paré los primeros meses donde había muchísimo miedo a escribir después tuve la oportunidad hacer la película de ‘La Casa de las Flores’, me vine España a hacer el musical que hice con Sebastián Yatra y ahora me salió la oportunidad de volver a filmar y quedarme acá”, dijo.

“Creo que es importante estar activo y tener la cabeza para generar empleo, contar historias que nos atañen y poner nuestra energía en otra cosa. Si bien soy muy de cuidarme y de tener mis medidas de seguridad muy claras, pero yo creo que es importante ver hacia el futuro y estar activo eso para mi salud ha sido esencial”.

“Ahora estoy filmando una serie que se llama ‘Sagrada Familia’, es una producción completamente española y me emociona muchísimo que ya hemos arrancado el lunes pasado y que me tendrá todo el año ocupado”, agregó.

“Me siento muy bien, me recibieron muy bien, me siento querido y con la ilusión siempre de volver a México porque es la ilusión más grande y de que salga una buena historia para regresar, así que estoy en eso siempre todo el tiempo leyendo y viendo noticias y libros y algo me inventaré pronto por allá”, dijo.