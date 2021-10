Lyn May enfureció con la prensa al preguntarle por Niurka

Lyn May, que siempre está envuelta en polémicas y tras las declaraciones de Niurka Marcos en las que afirmó que la vedette es fea y que incita a la gente a usar toxina butolinica, enfureció

«Yo no conozco a esa señora, yo conozco a Cher, a Nikki Minaj, a ella, a Madonna. (De Niurka) No le voy a decir nada porque no la conozco, no seas… Te estoy diciendo que no la conozco, ¿no tienes cerebro?», dijo a una de las reporteras.

«Les estoy diciendo que no conozco a esa… a esa persona y ustedes son necios. No sé quién es», agregó.

Lyn May es otra de las famosas que se unirá a la plataforma Only Fans y subirá «fotos sexys, pornografía no porque tengo mi madre que está consciente», expresó.

También compartió que trabajará en una película con Julián Gil y dijo al respecto: «No lo conozco, pero ahora que lo conozca, si es buena persona, le voy a agarrar las nalgas y las voy a apachurrar.

«Cher y Nicki Minaj me quieren mucho entonces las voy a ver en dos semanas Las Vegas, les voy a traer las fotos», afirmó.