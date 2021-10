Shanik Aspe cuenta cómo sucedió el percance en su fiesta en Acapulco

Shanik Aspe habló con Ventaneando para contar cómo fue exactamente que sucedió el percance durante la fiesta de renovación de votos que tuvo en Acapulco, en la que cayó una carpa donde se realizaría el festejo.

“Nunca me pasó por la mente que el lugar menos seguro iba a ser la carpa y fue impresionante porque se vino todo abajo, pero puedo asegurarles que lo único que yo tenía en mi corazón eran los meseros y la gente que está trabajando. Me llegaron a decir ‘no hay un solo herido, todos estaban afuera, no tienes de qué preocuparte, todos están bien”.

“En el momento en el que ya supe que no había ningún herido, se organizó como se pudo, había una parte que era un restaurante que tenía una palapa y también había un restaurante en el hotel. Me sorprendí porque no se fue ni una sola persona”.

“Vi una nota medio en la que se dio que se vio opacada la fiesta, pero a las 7 de la mañana estábamos 20 invitados ahí”.

“Bailamos en medio de la lluvia, empapada en mi vestido, en un charco de agua y con el charco de agua se reflejaron los fuegos artificiales y (mi esposo) me dijo ‘lo único que sí te puedo decir es que hoy confirmo que quiero estar contigo toda mi vida’”, contó.