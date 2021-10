Vanessa Oyarzun “La Vecina” habló sobre el cáncer que padece

Vanessa Oyarzun mejor conocida como “La Vecina” abre su corazón y revela que fue diagnosticada con cáncer de tiroides. La comediante nos dice cómo fue que recibió está terrible noticia y cómo le costó asimilarlo.

“Cuando me dan mi diagnóstico de que mi tumor es maligno yo venía volando de Matamoros para México”, contó y agregó que lloró durante todo el vuelo, pero tuvo que contener las lágrimas cuando alguien le preguntó si le pasaba algo.

Vanessa narró cómo se armó de valor para decirle a tu madre que tenía esta enfermedad: “El doctor sugirió que lo mejor era cuando ya tuviste la solución. Entonces ya cuando yo tenía ya todo organizado fue que ya le dije a mi mamá”, expresó.

La comediante también reveló que la lucha contra el cáncer no le impedirá continuar con su sueño de ser mamá, pues “como no sabíamos si tenía metástasis, puede retirar mis óvulos y congelarlos, entonces ya nada más espero estar bien y poder continuar y no lo pienso poner más en pausa”, concluyó.