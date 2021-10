Lucero se muestra con su pareja y se dice muy enamorada

Por fin pudimos ver muy juntitos a Lucero ya el empresario Michel Kuri, quienes habían evitado ser captados por algún lente, pero la cantante está tan feliz con esa relación que no dudo en hablar.

“Yo creo que el amor es un gran para el ser humano, te da alegría, te da ilusión, bienestar”, dijo “La novia de América” sobre su relación con el empresario.

Al preguntarle si recurre a tratamientos de belleza, dijo: “Yo creo que llevar una vida saludable y sana sí sirve”.

La cantante, al inicio de su carrera estuvo muy ligada a Luis Miguel y ahora muchas famosas se han atrevido a decir que mantuvieron algo con él.

“Ya todas fueron sus novias. No somos amigos, no nos vemos desde hace mil años, pero digo siempre ha habido una relación muy bonita. Creo que nos reunimos una vez en Acapulco cuando José Manuel tenía 6 meses de edad, era un bebé, va a cumplir 20, tengo 20 años de no verlo”.

Sobre el cumpleaños 15 de su primer hijo y que no lo pasarán juntos, no quiso decir nada y expresó: “No me puedo meter porque esa no es mi vida, prefiero no opinar”.