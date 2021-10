Carmen Salinas aclara si la invitaron o no a serie de Vicente Fernández

– Carmen Salinas nos platicó si participará en la serie de Vicente Fernández y defendió a Jaime Camil, quien lo interpretará.

Carmen Salinas apadrinó a Tadeo, el hijo de Carlos Bonavides, quién se lanza como cantante y aprovechamos para preguntarle a la actriz si la invitaron a participar en la serie de Vicente Fernández y qué opina que Jaime Camil interpretará al cantante.

“No me han buscado, pero mira, fue y es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté ya dos meses enfermo y por supuesto claro que si me invitaran, con mucho gusto”, dijo la actriz.

La actriz reacciona ante las críticas que ha recibido Jaime Camil ahora que se confirmó que será el encargado de personificar al intérprete de “Estos celos” y dijo: “Hermoso, hermoso, se caracterizó y es igualito, yo me quedé impresionada, pero por supuesto. ¿Cuáles críticas? es un buen mucho y además es una persona buena”. agregó.

Así reaccionó al saber que una revista de circulación nacional publicó que El Charro de Huentitán tiene muerte cerebral. “Según la revista, pero hay que según Dios nuestro señor, vas a ver cómo va a salir adelante como han salido muchos compañeros”, dijo.