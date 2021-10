«Sólo quiero verlo, soy su mamá»: Ninel Conde a Giovanni Medina

– Ninel Conde pide a Giovanni Medina que la deje ver a Emmanuel

Ninel Conde acudió a una firma de autógrafos en Guadalajara, Jalisco, con unos minutos de retraso, pero la razón fue que se conectó virtualmente para platicar con su hijo Emanuel, al que no ve desde hace un año y ocho meses.

“Yo tengo que cumplir. La semana pasada el señor no se conectó ningún día, pero nadie dice nada, es una orden judicial, pero pues no pasa nada. Pero nada más yo no me conecto y él hace conferencia de prensa, le habla uno, le habla al otro”, dijo.

Los tiempos de Dios son perfectos, también el niño está bastante trabajado, hay que trabajar con él en una terapia para cuando sea el primer encuentro, yo lo entiendo, no por mi necedad pues que yo ocasionar un momento extraño”, afirmó.

“Ya el niño está en la escuela y ahora cuál es el pretexto que el niño no quiere ver a su mamá, pues claro que no, lo tienen envenenado”, expresó.

Cree que su ex pareja Giovanni Medina está asesorando a su hijo para que rechace a su mamá por lo que Ninel le envía un mensaje: “Ya quieres quedártelo, bueno que la justicia lo decida pero déjame verlo, sólo quiero verlo cuando se pueda, soy su mamá yo lo parí”, dijo.

Ya aunque no quiso deslindarse de su pareja Larry Ramos, aclara que ella está libre de pecado: “Yo no tengo ningún problema en ninguna parte, es una cuestión sentimental que nada tiene que ver con mi parte como madre”, concluyó.