«Triste y horrible»: Acusan a hombre de Texas de matar y desmembrar a su madre

Policías de un condado de Texas están realizando la investigación de un homicidio después de haber encontrado en una casa un cuerpo desmembrado en una caja.

De acuerdo con CBS DFW, la Oficina del Alguacil del condado de Harris, Texas, estaba llevando a cabo una revisión de bienestar la mañana del jueves después de que familiares de la víctima no habían visto señales de la mujer de 72 años desde el pasado martes.

Los familiares y personas cercanas la reportaron como desparecida y le dijeron a la Policía que cuando intentaron entrar a la casa, el hijo de la difunta se comportó de manera hostil y no los quería dejar entrar a la casa.

Por consiguiente, la Policía llegó a la casa, donde el hijo de 36 años les comenzó a contar historias inconexas. Por lo tanto, los agentes pidieron una orden de registro.

El alguacil del condado de Harris, Ed Gonzalez, publicó en Twitter que “descubrieron un cuerpo muerto, con señales de traumas, en la residencia” ubicada en Cactus Point.

La Policía señaló que encontraron una gran cantidad de sangre dentro de la casa, pero que no encontraron inmediatamente a la mujer.

Más tarde, investigadores de homicidios fueron solicitados y descubrieron el cuerpo de la víctima en el garage.

El alguacil informó también por medio de Twitter que el presunto agresor fue identificado como Robert Barnes, de 36 años, e hijo de la víctima. También anunció que ya está arrestado y se le imputaron cargos de homicidio y manipulación de restos humanos.

“Robert Barnes (36) ha sido arrestado e imputado con asesinato y manipulación de restos humanos en conección con la muerte de su madre Lucila Barnes (72). El cuerpo desmembrado de la Sra. Barnes fue hallado en una caja. Un caso triste y horrible”, se lee en el tuit del alguacil Gonzalez.

Update to scene on Cactus Point: a deceased body, with signs of trauma, has been discovered at the residence. Identify of person is unknown at this time. Homicide and Crime Scene Investigators are conducting scene investigation. #HouNews https://t.co/heMWkkLMQd