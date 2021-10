Alma Cero reacciona a decisión de Edwin Luna de dejar la obra al verla actuar

– Alma Cero explica cómo se sintió al saber que Edwin Luna se salió del teatro.

El musical “Hoy no puedo me puedo levantar” se presentó en Monterrey, dónde Alma Cero no es una actriz alternante sino una de las titulares y resulta que Edwin Luna asistió y al verla en el escenario se salió.

Así reaccionó Alma Cero al enterarse que hace unos días, cuando se presentó con el musical su ex pareja Edwin Luna y su actual esposa Kimberly Flores abandonaron el teatro al verla en escena.

“No sabía que había ido, ya el único comentario que te puedo decir es que se perdió una ovación de pie y que se perdió una gran historia. No sé, cada quien tiene en su mente y en su corazón porque decidí hacer las cosas.

“Yo la verdad es que le hecho todas las ganas siempre que salgo a escena, esté quien esté porque quien pague un boleto en el teatro se merece todo mi amor y me entrega. No me importa quién esté”, aclaró.

“Yo sí le diría que volviera a disfrutar la obra libremente, porque para eso son los teatros, para que la gente vaya con libertad a disfrutar una obra. Que le dé otra oportunidad a ‘Hoy no me puedo levantar’ porque es una obra que le cambia la vida a quién la ve y a quien la hace”.

Pero ¿ella se atrevería asistir a un concierto de Edwin y la Trakalosa de Monterrey? “Sí, vaya yo entiendo que él es un gran músico y no deja de ser un gran músico por lo que haya pasado antes”, finalizó.