Edith Kleiman pudo aplicar voluntad anticipada de Miguel Palmer

Edith Kleiman y Miguel Palmer firmaron tanto el testamento como la voluntad anticipada.

Con una misa fue la única forma en que pudo despedirse la actriz Edith Kleiman de su ex pareja, el actor Miguel Palmer. La actriz, en exclusiva, nos dice que ella pudo haber decidido sobre el estado de salud del actor.

“Hicimos nuestro testamento y a parte nuestra voluntad anticipada. Que si él estaba mal entonces yo tomara la decisión de que ya no estuviera sufriendo, lo que es la voluntad anticipada. Y que si yo estaba mal, que él tomara la decisión junto con otra persona y la otra persona de él fue su hermana Mari”.

“Capaz que yo tomo una decisión de ese calibre y muere Miguel, pues entonces al rato me va a acusarme de asesinato. Se tuvo que hacer una investigación porque según yo lo estaba envenenando”, contó.

Sobre esta denuncia que interpuso Valeria Palmer, ¿considera que con la partida de él, quedará en el olvido?: “Sería mejor que le preguntaran a mucha gente que la conoce como es ella”, dijo.

“Si ella va a decir ‘la perdono’ ¿porque me va a perdonar? Si yo saqué a su padre, después de ya 4 años viviendo aquí en México no lo iba a ver. Miguel me dice ‘no te tardes’, pero ya no regresé, ya me dejó de ver en este momento”, finalizó.