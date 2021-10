Geraldine Bazán reacciona al encuentro de Aracely Arámbula con la prensa

Esta fue la opinión de Geraldine Bazán sobre la reacción de Aracely Arámbula cuando viajaba con sus hijos.

Geraldine Bazan, quien ha sido constantemente asediada por los medios y por ende sus hijas han estado expuestas ante las cámaras desde que se divorció de Gabriel Soto reaccionó al encontronazo que tuvo Aracely Arámbula cuando estuvo la prensa de Los Ángeles California justo cuando estaba con sus dos hijos.

“Yo creo que eso es algo súper personal, como ustedes saben, mis hijas me acompañan y me han acompañado siempre a donde vaya y sí tiene su redes sociales donde estoy muy pendiente, Elisa también ya está dentro de un proyecto que se estrena próximamente no sé la verdad es que no sé qué sucedió”.

“Yo sé que tanto Aracely como otras estrellas prefieren que sus hijos no estén en los medios públicos y creo que eso deberían de respetarlo. Cada quien decide. Los niños no son figuras públicas y también debe de tener un respeto”, agregó.

En otros temas, Geraldine confesó que aunque el 2021 también fue un año polémico para ella, lo cerrará con grandes satisfacciones pero ¿enamorada también?.

“Fue un año de mucho aprendizaje de ir y venir, de emprender cosas nuevas, de viajar mucho, de disfrutar muchísimo a mis hijas, así que es un gran año. La verdad es que yo cerraré este 2021 pues muy agradecida y muy motivada”, concluyó.