Sunset Monalisa, uno de los restaurantes más románticos del mundo, celebra aniversario

La cocina mediterránea de Sunset Monalisa celebra 14 años con platillos exquisitos que se probarán por única ocasión.

La cocina mediterránea contemporánea de Sunset Monalisa cumple 14 años y lo festeja con “Baja Med & Sunset Monalisa Culinary”, un evento donde los chefs Miguel Ángel Guerrero (Baja Med – Tijuana) Jacob Ramos y Héctor Morales (Sunset Monalisa – Los Cabos) compartirán sabores únicos a través de un menú sensorial de cinco tiempos.

Baja Med & Sunset Monalisa Culinary se llevará a cabo el próximo 28 de octubre a partir de las 17:30 horas, para celebrar su aniversario con platillos exquisitos y que sólo se probarán por única ocasión.

En este encuentro gastronómico participará el chef Miguel Ángel Guerrero –creador de la reconocida cocina Baja Med y quien ha cocinado con personalidades de la talla de Gordon Ramsey–, así como Héctor Morales y Jacob Ramos, chefs a cargo de la cocina de Sunset Monalisa.

“Experimentar de forma única los sabores contemporáneos de Baja California y Baja California Sur con la guía de los mejores chefs, en un espacio que cuenta con la mejor vista del emblemático arco de Los Cabos, es lo que queremos compartir con los comensales para celebrar nuestro aniversario 14 siendo uno de los mejores restaurantes internacionales y como uno de los lugares más románticos del mundo” – Giuseppe Napoli, director de operaciones de Monalisa Group

El menú especial para la gran celebración estará integrado por 5 tiempos con platillos elaborados con los mejores y más frescos ingredientes, los cuales serán utilizados por los chefs Miguel Ángel Guerrero, Héctor Morales y Jacob Ramos.

El maridaje de vinos será una selección del sommelier Max Ortiz; el welcome drink, inspiración del sommelier Tiziano Tasso. La música en vivo estará a cargo de OV Music, grupo especializado en ritmos latinos y covers. Todo enmarcado por una vista espectacular del paisaje que quedará en la memoria de todos los asistentes.

La magia de Sunset Monalisa surgió en 1991, cuando Giorgio Bottaglia y Cristina Bremer decidieron crear un monumento al romance a través de una propuesta culinaria excepcional en la punta de la península de Baja California Sur.

El lugar elegido para construir el restaurante Sunset Monalisa es un acantilado con vistas a la bahía de Cabo San Lucas y a su icónico arco, desde donde se observan las caricias de los rayos del sol al Mar de Cortés, con atardeceres que quitan el aliento y noches estrelladas llenas de magia.

Imágenes: Cortesía Sunset Monalisa

Sunset Monalisa es dirigida por una nueva generación, un grupo de apasionados italianos liderados por Giammarco Vela, quienes trabajan para continuar con esa oda al amor que se refleja en su cocina mediterránea contemporánea.

Bajo la supervisión del chef ejecutivo Jacob Ramos, este legendario restaurante diseña exquisitos platillos de alta cocina de inspiración mediterránea que han sido degustados por celebridades, foodies, influencers y críticos culinarios que les han otorgado distintos reconocimientos.

“La propuesta de Sunset Monalisa es inspiración de cocinas de todo el mundo, de culturas y viajes, es sofisticación en la ejecución, selección de ingredientes, fusión de técnicas; pasión por cocinar y compartir” – Chef Jacob Ramos

#SiestásenMéxico:

Visita Sunseto Monalisa, considerado en 2014 como uno de los 5 restaurantes más increíbles del mundo por The Express Tribune; ingresó a la Guía Gastronómica de México como uno de los 200 Mejores restaurantes en 2021, según Culinaria Mexicana; cuenta con la insignia “Best of the Best” 2021 por Traveler’s Choice y de acuerdo con CNN Travel, es uno de los restaurantes más románticos del mundo.

