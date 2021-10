Larry Hernández toma con humor comportamiento de Lalo Mora

– Larry Hernández bromeó al preguntarle sobre la conducta de Lalo Mora con las fans.

Aunque la indignación en torno a los tocamientos inapropiados del cantante Lalo Mora con sus fanáticas es generalizada, su colega Larry Hernández tomó con humor la situación.

El cantante advirtió lo qué sucedería si él y su esposa Kenia Ontiveros se lo llegarán encontrar.

“Lo único que le voy a decir a Lalo Mora es que no voy a dejar que ‘mi vieja’ se tome una foto con él” y le mandó decir “Te vas a quedar con las ganas, viejo”.

“Lo conozco, ya tiene años que no lo veo, no sé qué decirle, pero si se me hace que si nos lo encontramos en un evento, escondería a mi vieja”, agregó.

A menos de 2 meses de haber superado el covid-19 del que se contagió contó familia, el cantante agradeció está nueva oportunidad que la vida le ha regalado.

“Yo creo porque estamos bien y lo importantes que Dios nos sanó y el más afectado fui yo porque yo hacía los caldos, que los tés, los remedios, andaba de arriba para abajo, no tuve descanso”.

Sobre el apoyo que le ha brindado Kenia, su esposa, dijo: “Mi vieja me ha dado un beso en la cárcel, ha sido difícil todo lo que hemos pasado pero después de tantos años juntos, siempre ha estado presente ella. A veces pienso que ella es la más vieja y yo el más joven”.