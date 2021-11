Leonardo DiCaprio asiste a la cumbre climática de la ONU

Leonardo DiCaprio trajo el glamour de Hollywood a la cumbre climática de la ONU en Glasgow, atrayendo a una gran multitud de periodistas y admiradores al llegar para el tercer día de la conferencia.

El actor, un representante por el cambio climático de la ONU, fue fotografiado en la conferencia el martes luciendo un traje azul y una mascarilla oscura. Un séquito y una multitud de personas que esperaban obtener fotos de DiCaprio en sus teléfonos móviles lo rodearon.

DiCaprio, de 46 años, visitó el Carbon Garden Space de Kew Science, una exposición en el centro de conferencias principal que tiene como objetivo resaltar el papel que pueden desempeñar las plantas en la provisión de soluciones al cambio climático.

Un portavoz dijo que el actor “parecía disfrutar viendo la maravillosa exhibición de plantas y mensajes sobre soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático que muestra la exhibición de Kew”.

Exciting @COP26 #ocean news today from #Colombia #CostaRica #Ecuador & #Panama, which announced plans to create a biosphere reserve linking up marine protected areas in the 4 countries. A big step toward fully protecting at least 30% of the ocean by 2030.



(📷: @shawnheinrichs) pic.twitter.com/bFXGxfIP1w