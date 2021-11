Anel Noreña habla de la relación que tuvo con Andrés García

– Anel Noreña evitó a la prensa cuando se le preguntó sobre la relación con Andrés García.

Acompañada de su hijo José Joel, Anel Noreña se hizo presente durante un evento en honor al «Príncipe de la Canción», lugar donde representantes de los medios de comunicación quisieron hablar con ella, pero al quererla cuestionar sobre el supuesto romance que sostuvo con Andrés García, ella trató de evadir a la prensa.

Al decirle que el actor dijo que tiene buenos recuerdos de ella, la madre de José Joel respondió: “Pues que lindo que se acuerde, la verdad hace tantos años que no lo veo, pero fuimos muy amigos”, dijo.

Sobre la relación que tenía con él, Anel explicó: “Realmente me ayudaba, ya casada, cuando Pepe se me perdía, porque no había celular, él lo encontraba”, agregó.

Al reiterarle que él la recordó con mucho cariño ese romance: “Estoy muy conservada y más bonita que antes”, expresó.

La actriz no dejó de explicar cómo es que recuerda su relación con el hombre más guapo y sexy de la televisión: “Andrés García, que se cuide mucho, que tengo recuerdos muy bonitos de él, que le deseo salud, está muy bien, sigue muy guapo, definitivamente”, concluyó.