Claves para entender el proceso en el Congreso para abrir vía a Green Card a indocumentados

Los demócratas de la Cámara de Representantes están presionando para que se logre votar esta semana por los dos macroproyectos de ley: el de infraestructura de 1.2 billones de dólares y el más amplio plan económico de 1.75 billones de dólares.

Después de un largo viaje al extranjero, el presidente Joe Biden regresó temprano este miércoles para seguir presionando a los demócratas, tanto moderados como progresistas, a que respalden sus dos proyectos.

Activistas exigen vía a ciudadanía

Mientras tanto, activistas continúan exigiendo al mandatario de Estados Unidos a incluir un camino a la ciudadanía y a la residencia permanente (Green Card) para millones de inmigrantes indocumentados en el país, luego que la última versión presentada en el Congreso pareciera que había dejado afuera los inmigrantes sin papeles.

En la versión presentada por Biden ante el Congreso la semana pasada solo se menciona una inversión de 100,000 millones de dólares para asuntos migrantes, pero no se habló de un camino a la ciudadanía o una vía para obtener una Green Card.

Cámara Baja quiere votar sobre dos proyectos

Mientras la Cámara Baja busca realizar la votación de ambos proyectos de ley, el Senado ultima detalles también para aprobar el plan económico de gasto social de 1.75 billones de dólares, en el cual se busca incluir protecciones a los inmigrantes indocumentados.

Los defensores migrantes exigen que el Senado imite el lenguaje de la Cámara de Representates, que busca modificar la Ley de Registro de Inmigración, la cual permitiría acceder a la residencia permanente a los inmigrantes que llegaron antes del 2010.

Ley de Registro

Bajo la Ley de Registro, si un inmigrante ha vivido en Estados Unidos antes de cierta fecha declarada en la ley, es elegible para aplicar para una residencia permanente sin importan que se hayan quedado más tiempo de lo que su visa les permitía o que hayan entrado al país sin autorización. La fecha en la Ley de Registro no se ha modificado en décadas, y se mantiene en el 1 de enero de 1972.

Por esa razón, los demócratas buscan actualizar la fecha a 2010, con lo cual todas las personas llegadas antes de esa fecha podrían acceder a la residencia permanente. La cifra de inmigrantes indocumentados beneficiados con esa modificación sería de millones, alrededor de 6.7 millones, de acuerdo con el medio Vox.

Bajo la Ley de Registro sin modificar, solo 305 personas han podido obtener su residencia permanente entre el 2015 y 2019.

Rechazo de parlamentaria

Lamentablemente, esa modificación a la ley de registro está detenida por la parlamentaria del Senado, Elizabeth MaCDonough, quien se encarga de revisar que tipo de legislaciones pueden pasar por el presupuesto de reconciliación, por medio del cual solo se necesita una mayoría simple en el Senado, la cual la tienen los demócratas.

MacDonough ya ha rechazado dos propuestas para incluir una vía a la ciudadanía para los indocumentados, en las cuales se encuentra el Plan B, que es la modificación a la ley de registro.

Plan C de demócratas: Parole

Ahora, los demócratas también enviaron una nueva propuesta a la parlamentaria, un Plan C que ya no buscan abrir un camino a la ciudadanía o residencia permanente, sino simplemente una protección contra la deportación, la cual es llamada parole o protección temporal.

El representante demócrata Jerrold Nadler aseguró que se busca incluir esa modificación a ley de registro, pero en el Senado es diferente. Medios han informado que la opción a la actualización de la fecha en la Ley de Registro está en reserva, por lo cual aún no está descartado. Además, la parlamentaria aún no ha decidido sobre el Plan C, el de la protección temporal a la deportación de inmigrantes indocumentados.

