Lorena Herrera reafirma que Ninel Conde no le cae bien

– Lorena Herrera deja claro una vez más que Ninel Conde no es de su agrado.

Durante la inauguración de un hotel en la ciudad de Tepatitlán, estaban anunciados Belinda, Ninel Conde y Lorena Herrera, a quién captamos minutos antes de abordar un avión rumbo a Guadalajara y así reaccionó al saber que Ninel, su archirrival, estaría presente.

“La verdad no sé quiénes más van, pero me imagino que sí”. Al recalcar que estaban anunciadas Belinda y Ninel, dijo: “Ah, entonces sí es un gran evento si va Belinda” y al decirle si por Ninel, agregó la actriz: “No, sólo por Belinda”.

Cuando se le preguntó si la saludaría si la ve, agregó: “Claro que no, ¿Cómo para qué? Si hay algo que no tengo es ser falsa, no se me da, no puedo”.

Pero ¿qué opina de la ola de polémicas en las que se ha visto envuelta el “Bombón Asesino”? “Yo no soy su hermana o su mamá para saber de su vida. Yo no te puedo dar una opinión ni aunque supiera de su vida. No tengo enemistad simplemente no me cae bien”.

Cabe mencionar que sorprende que Lorena hablara así de Ninel, pues cuando se trata de una entrevista formal, ella misma prohíbe que se le hable de ella.