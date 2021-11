Héctor Parra habla desde prisión sobre el rechazo a su apelación

– El actor Héctor Parra expresa su sentir sobre la decisión que le impide llevar su proceso legal en libertad.

Héctor Parra habló desde prisión con Venga la Alegría sobre el rechazo a su apelación y cómo seguirá el proceso legal desde el reclusorio.

Al preguntarle sobre esta decisión, dijo: “¿Qué te digo? Estábamos esperanzados, pero también sabemos cómo se están moviendo las cosas, así que tampoco fue tan sorpresivo. Lo dicen muy bonito eso de ‘vinculación a proceso’, pero la realidad es que estoy preso y me tratan como preso”.

“Es muy difícil porque solo pasan las semanas y pasan las semanas. Hay días en que lo sobrellevo mejor; todos los días hablo con Dani y eso me levanta”, expresó.

“En las mañanas solo espero que anochezca y en las noches solo espero que amanezca. Es muy difícil porque no solo tu cuerpo está preso, sino también tus emociones y sentimientos”, dijo Héctor.

“Me da coraje e impotencia pensar que tu propia sangre te traiciona. Todas son mentiras, pero nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias y venga lo que venga. La única arma y la más fuerte es la verdad”, agregó.

“Mi inocencia me mantiene de pie, nadie me va a tirar y menos con semejantes bajezas, mentiras y porquerías. Siempre he dado la cara, está clarísimo todo el tráfico de influencias y todas las mentiras”, concluyó.