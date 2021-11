Laura Carmine afirma que Roberto Romano fue un hombre violento

– Laura Carmine no quiso dar detalles sobre la situación que vivió con Roberto Romano.

La actriz Laura Carmine confirma los trascendidos que apuntaban que ella había sido violentada por el actor Roberto Romano cuando éste había sido su pareja.

“Ojalá que encuentre paz en su corazón, ojalá que pueda buscar ayuda y pueda salir adelante. Porque lamentablemente ese carácter no te lleva lejos en la vida, entonces yo solo espero que por su bien, el de su familia y por el de su mamá, que logre encontrar paz”, dijo.

Al cuestionarle sobre detalles de la violencia que vivió con el actor, con temor, no quiso profundizar el tema: “no es miedo, no es nada. A mí en lo personal no me gusta hablar mal de la gente, tú me conoces y sabes cómo soy. Lo que aprendí, fue un gran maestro en mi vida, entonces yo creo que con eso me quedó”, agregó.

Tiene claro que la elección de esta relación tóxica fue de gran aprendizaje: “Amarme, amarme más y siempre darme mí como prioridad, es lo que les digo a todas ustedes. Las mujeres, que siempre saquen la fuerza de ustedes, que no dependen de nadie ni emocional ni económicamente, es lo que mejor le puedo decir y que el amor empieza desde uno”. concluyó.