75% en EEUU respalda plan de permiso de trabajo para indocumentados y perdón a la deportación

Tras dos rechazos, la nueva propuesta de los demócratas en el Congreso para dar una protección temporal a inmigrantes indocumentados parece tener el apoyo de una amplia mayoría de estadounidenses, de acuerdo con una nueva encuesta.

Según un sondeo de New Data for Progress, alrededor de 75% de posibles votantes en 2022 apoya el Plan C de los demócratas, el cual consiste en una protección temporal contra la deportación a los indocumentados, así como una Autorización de Empleo de 10 años, la cual se dividiría en dos periodos de cinco años.

La encuesta señaló que el 88% de los demócratas respalda la nueva propuesta; el 81% de los independientes también; y hasta incluso un 58% de los republicanos apoya el plan demócrata para dar protección a indocumentados.

Respuesta al rechazo a la vía a la ciudadanía

La nueva propuesta de los demócratas es la respuesta al rechazo de la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, de planes que incluían una vía a la ciudadanía y a la residencia permanente

“Si se aprueba [la propuesta], las disposiciones de inmigración en la proyecto de reconciliación, que tienen el respaldo de votantes posibles de todos los partidos, cambiará la vida de los inmigrantes que han contribuido en comunidades a lo largo de Estados Unidos por años, pero continúan enfrentando incertidumbre”, dice el reporte.

La propuesta está también en incertidumbre, pues aún espera resultados de un proyecto de impacto fiscal de la implementación. Después de tener estos resultados, MacDonough revisará y dará su decisión sobre si lo implementará en el proceso de reconciliación, con lo cual solo necesitaría el voto a favor de una mayoría simple en el Senado, la cual la tienen los demócratas sin necesidad de republicanos.

El reporte también señaló que este es un “momento esencial, por lo cual es crucial que el Congreso entregue el apoyo transformativo para millones de familias inmigrantes”.

