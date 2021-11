En el Manchester United Cristiano Ronaldo quiere cambio de DT, así como otros jugadores quienes no están conformes con el trabajo de Ole Gunnar Solskjaer.

En el Manchester United, Cristiano Ronaldo quiere cambio de DT, luego que el ‘7’ y otros futbolistas no están conformes con el rendimiento que ha tenido hasta el momento Ole Gunnar Solskjaer. Los resultados no se han dado en Old Trafford, de momento no se encuentran dentro de competencias europeas en la tabla general de la Premier League.

De acuerdo con información de Daily Mail y Sky Sports, algunos jugadores de los Red Devils están descontentos con el estratega. Dentro del Manchester United es Cristiano Ronaldo quien quiere cambio de DT, como principal protagonista. Sin embargo, hay otros que desean lo mismo, un despido del estratega noruego.

