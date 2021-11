Biografía de George Floyd se publicará en mayo de 2022

En esta imagen difundida por Viking, la portada del libro «His Name Is George Floyd; One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice» de Robert Samuels y Toluse Olorunnip. (Viking vía AP)



Dos reporteros del Washington Post escriben una biografía de George Floyd, desde su historia familiar en los campos de tabaco de Carolina del Norte hasta su asesinato el año pasado en Minneapolis por un oficial de policía blanco.

Viking anunció el miércoles que “His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice”, de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, se publicará el próximo mayo, casi dos años después del día de la muerte de Floyd.

El libro amplía el material incluido en la serie de seis partes “George Floyd’s America” del Post, ganadora de un premio Polk por sus informes judiciales.

“La espantosa muerte de George Floyd, grabada en video, cambió el mundo, ya que millones se sintieron conmovidos por la cruda humanidad de un moribundo que suplicaba aire”, dijo Olorunnipa en un comunicado. “Mientras examinamos su vida durante el año pasado, hemos aprendido cómo su lucha por exhalar como un hombre negro en Estados Unidos comenzó décadas antes de que la rodilla de un oficial de policía llegara a su cuello”.