«Estoy tranquila, motivada y con mucha fe»: Hija de Carmen Salinas

– La hija de la actriz ha estado al lado de la actriz en todo momento y agradece al público que pidan por ella.

En la cobertura especial desde el hospital donde se encuentra internada Carmen Salinas, quien padeció un derrame cerebral.

Platicamos con Maria Eugenia, hija de la actriz, quien comparte cómo vivió su cumpleaños, mismo que ya planeaba compartir con su madre.

Ellos habían preparado una salida para comer en un restaurante; sin embargo, el regalo que ella sólo pide es «ver que esté empezando a funcionar más sus órganos».

Narra cómo vivió el movimiento involuntario de su madre, pero «cuando yo me acerqué a sus pies, hizo el movimiento como de ‘no me hagas cosquillas’, entonces mea cerqué y fue una reacción de lo que a ella no le gusta.

Lo anterior se contradice ante lo la declaración de que fue un movimiento involuntario, pero ella sabe que es algo que le molestaba y por eso le tocó los pies.

Lo que ella pide ahora que pasó su cumpleaños, le dice «que quiere platica con ella, que le eche ganas, que todo e el mundo la quiere, que estamos pidiendo por ella».

«Estoy tranquila, motivada y con mucha fe», dijo y agregó: «Mi mamá es muy devota del señor de las maravillas, ella fue hace un mes a Puebla por veladoras amarillas para hablar con él», por lo que pidió que «pidan por ella al Señor de la Maravillas, a la Virgen de Guadalupe y al padre Dios.

