Paty Navidad aclara que nunca tuvo COVID-19

Paty navidad llegó dispuesta a terminar con los rumores respecto a los problemas de salud que la tuvieron hospitalizada por unos días. «Yo nunca tuve covid, les dijeron mal, ni me estaba muriendo», dijo.

“La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso, todo lo vi desde el hospital, porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación, nada más”, aclaró la actriz.

Sobre su estancia en el hospital, la actriz dijo: “Me pusieron litros de cortisona y de esteroides que todavía me traen hinchadísima y además me sacaban 4 o 5 tubos de sangre todos los días, entonces salí de ahí muy débil”.

También contó que trató de escapar del hospital en dos ocasiones y que evitó ser intubada: “Si hubiera permitido que me entubaran sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas. También dentro de mí misma familia desgraciadamente”.

Sobre la decisión de no vacunarse, Paty que se considera una persona con buena salud: “Te aseguro que más de la mitad de la gente de aquí no está vacunada, pero nomas dicen que sí para que no los estén molestando como me han molestado a mi. Pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte”.