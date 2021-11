Indocumentados tendrían obstáculos para viajar al extranjero bajo plan del Congreso

Después de meses y meses de negociaciones en el Capitolio federal, los inmigrantes indocumentados aún se mantienen en suspenso para saber qué tipo de protección el Congreso les otorgará.

Los demócratas del Congreso han insistido en que los inmigrantes indocumentados sí tendrán al menos una protección, si bien ya no un camino a la ciudadanía, como el presidente Joe Biden prometió durante su campaña para la presidencia.

La protección que se espera sea aprobada en el plan de gasto social del Build Back Better (Reconstruir Mejor) es el permiso temporal o parole para evitar la deportación de indocumentados, así como una Autorización de Empleo de diez años, la cual sería dividida en dos periodos de cinco años.

Dentro del documento presentado la semana pasada, se dio a conocer que, entre los beneficios, se contaba que los inmigrantes sin papeles podrían tener la autorización de viajar al extranjero y regresar. Sin embargo, expertos señalan que, si bien se encuentra dentro del proyecto legislativo, este beneficio estaría bastante regulado y sujeto a muchas requisitos que deben cumplir los inmigrantes indocumentados.

Obstáculos para indocumentados

En una conferencia de prensa, la abogada de inmigración de Make The Road New York, Kendal Nystedt, señaló que los viajes al extranjero serían un problema para aquellas que personas que se vieran beneficiadas con el parole.

“Bajo el parole, viajar al extranjero será mucho más restrictivo”, dijo Nystedt, que comparó la potencial situación para los indocumentados con quienes portan ya la Green Card (o bien, la residencia permanente).

“La mayoría de los portadores de Green Card pueden comprar boletos para viajar al extranjero sin problema”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la protección contra la deportación y la Autorización de Empleo no es un camino a la ciudadanía ni una facilitación para tener la posibilidad de acceder a la residencia permanente.

El documento que señala los beneficios para inmigrantes dentro del plan Build Back Better aún no están claros, ya que las reglas en esta reforma migratoria serían elaboradas por el Departamento de Seguridad Nacional, por lo cual aún no están disponibles qué requisitos o que condiciones tendrían que cumplir los inmigrantes indocumentados para obtener el permiso de empleo junto con el permiso para viajar al extranjero.

Papel de Departamento de Seguridad Nacional

“Esas reglas serían implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, dijo, según recogió el diario La Opinión.

La letrada añadió que “la historia nos dice que el DHS implementa distintos lineamientos para viajes; [los indocumentados] pueden tener su propio tiempo de proceso serían aplicados costos adicionales”.

Además de que se apruebe el plan de Build Back Better en la Cámara de Representantes, aún es necesario que la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, apruebe el plan en el proceso de Reconciliación. La parlamentaria ya ha rechazado dos propuestas, incluida la reforma a la Ley del Registro, la cual era la que daba el camino a la ciudadanía y la residencia permanente para los indocumentados.

