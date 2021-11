Pablo Lyle cumplió un año más de vida y más de dos atado a un brazalete

– El juicio del actor Pablo Lyle se ha postergado en cinco ocasiones, lo que le permitirá reunir más pruebas para su defensa.

Pablo Lyle cumple un año más de vida y dos años atado a un brazalete. Desde aquel marzo de 2019 su vida cambió para siempre, pues dejó de ser libre y sobre todo feliz. Han sido dos años que ha querido estar más unido que nunca con su familia, pero no ha sido fácil.

La culpabilidad no lo ha dejado en paz, el proceso no avanza y es que hasta la fecha, su caso se ha postergado cada día más por la póliza de seguro de Delfino, que es por una cantidad limitada, pero que el actor no puede cubrir, lo que le impide regresar a su vida cotidiana, pues la cantidad que piden para la reparación del daño rebasa lo que cubre el seguro.

Sin embargo, y a pesar de todo, el mejor regalo de cumpleaños que pudo recibir el actor este 2021 es que se lograra aplazar por quinta vez el juicio por homicidio involuntario y esto le permitirá recabar más pruebas, así como tener testigos exactos para lograr su defensa. Será el próximo 30 de noviembre cuando enfrentará de nuevo a la ley.

