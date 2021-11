Cámara Baja aprueba estos beneficios para indocumentados en plan de gasto social; pasa a Senado

Con una breve demora, la Cámara de Representantes realizó la votación del plan de gasto social de la agenda Build Back Better (Reconstruir mejor) de 1.75 trillones de dólares, y logró su aprobación con un conteo favorable de votos de 220 contra 213.

El plan aprobado por la Cámara Baja es la reestructuración de la red social más significativa en décadas, la cual tendrá un impacto favorable para casi todos los aspectos de la vida de un estadounidense, desde cuidados para niños, ayuda educativa para colegios y cuidado para adultos mayores.

“Con la aprobación de la Ley Build Back Better, nosotros, el Congreso democrático, estamos ocupando nuestro lugar en la larga y honorable herencia de nuestra democracia con una legislación que será el pilar para la seguridad social y financiera en Estados Unidos”, exclamó la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

“Será histórico para la formación de un hito del progreso para nuestra nación”, añadió.

La aprobación en la Cámara de Representantes es apenas el primer paso concluido después de meses de negociaciones. Ahora, el Senado tendrá que continuar con discusiones y debates para llegar a una votación y esperar aprobarlo para que llegue al escritorio del presidente Joe Biden.

¿Qué hay sobre inmigración en el plan aprobado?

Si bien el presidente Biden y sus aliados demócratas prometieron durante la campaña presidencial del ahora mandatario un camino a la ciudadanía, el plan quedó corto en ese aspecto, pero sí se logró incluir y aprobar protecciones y beneficios a inmigrantes indocumentados por medio del proceso de reconciliación.

Si es aprobado en el Senado, el proyecto de reconciliación dentro del plan de gasto social del Build Back Better recién aprobado en la Cámara Baja sería el camino para un programa de legalización masivo para los inmigrantes indocumentados en el país en la historia de Estados Unidos, según informa The Washington Post.

El proyecto beneficiaría hasta 7 millones de los 11 millones de indocumentados que habitan Estados Unidos. Estos 7 millones serían elegibles para la solicitud de permisos de trabajo, permisos para viajar al extranjero y tener beneficios estatales como licencias de conducir. Si bien no es un camino a la ciudadanía, aún es así un triunfo para los inmigrantes de México, Centroamérica y otros países que viven en constante temor de ser deportados.

En números, el plan de gasto social protegería al 65% de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos hasta por diez años con la Autorización de Empleo, la cual sería dividida en dos periodos de cinco años.

Camino a la ciudadanía truncado en rama legislativa

Como lo había prometido en su campaña, el presidente Biden envió la propuesta de otorgar un camino a la ciudadanía para prácticamente todos los inmigrantes indocumentados desde enero al Congreso, pero este plan colapsó cuando las pláticas con republicanos se terminaron debido al incremento de encuentros fronterizos a números récords. De ahí que los demócratas buscaran incluir el camino a la ciudadanía por medio del proyecto de reconciliación.

¿Qué falta por hacer en el Senado?

Con la aprobación de esta reforma migratoria dentro del plan de gasto social en la Cámara Baja, solo es necesario esperar la decisión de la parlamentaria en el Senado, Elizabeth MacDonough.

MacDonough ya rechazó dos veces las propuestas de un camino a la ciudadanía por parte de los demócratas, ya que señaló que la ciudadanía no tiene nada que ver con un proyecto de ley de gasto social. Los demócratas replicaron con un estudio sobre el impacto económico que habría si se otorga un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados. No obstante, la parlamentaria no fue convencida.

Por tal motivo, los demócratas propusieron el Plan C, el cual es el que fue aprobado con los permisos de trabajo y demás beneficios.

La parlamentaria aún no ha dado su aprobación a este plan C, lo cual es de máxima importancia, ya que solo con su visto bueno los demócratas del Senado podrían pasar el proyecto de ley con la mayoría simple; es decir, con sus 50 votos y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. De otra manera, tendrían que buscar el apoyo de republicanos, lo cual es algo demasiado complicado.

Otro obstáculo es que, para que los demócratas logren pasar con mayoría simple el proyecto de ley, es que el senador Joe Manchin apruebe el proyecto, pero aún no lo ha respaldado abiertamente.

