Chucky Lozano: Inter y Atlético de Madrid como vía de salida

El futbolista mexicano, Hirving Chucky Lozano podría encontrar en Inter y Atlético de Madrid una vía de salida, pues después de sus polémicas declaraciones la situación se ha puesto demasiado tensa con el Napoli en la Serie A de Italia.

“La verdad que estoy en un club muy competitivo, con compañeros muy competitivos y que siempre luchan. He crecido mucho en ese aspecto, pero a mí me gustaría ir a un club más grande. Tengo mis objetivos muy claros. Me siento en un buen nivel y me gustaría dar el siguiente paso” , señaló el mexicano. Estas declaraciones lo han puesto en el ojo del huracán.

