Erika Zava confirma que bioserie de OV7 revelará muchos secretos

– Erika Zava de OV7 comparte que ya se iniciarán las entrevistas.

Erika Zava sorprendió a la prensa al declarar que ya empezaron las entrevistas para llevar a cabo la bioserie de OV7, luego que dejaran ver que hay diferencia entre ellos.

«Hay una persona que se encargará de hacer las entrevistas de la bioserie, conmigo no han llegado, ya me mandaron mail, pero les pedí que me dieran una semana para hacer la entrevista porque estaba muy ocupada con la apertura», dijo.

La cantante aclaró si en la serie se hablará de los conflictos que han tenido entre ellos: «En cuanto decidimos hacer la bioserie decidimos abrir la verdad al público. Ojalá tengamos más noticas para sabe hasta que punto de la historia cubrirá la primera temporada que seguro será un éxito».

La cantante se estrenó como socia de un restaurante y se le cuestionó si podrá cumplir con sus actividades, pues hace unos meses rompió su sociedad con Mariana Ochoa en la tienda de disfraces.

