Así cambió la percepción de Diego Boneta tras interpretar a Luis Miguel

– Diego Boneta cuenta cómo fue interpretar al actor y si cambió su forma de verlo tras la serie.

Diego Boneta habla sobre la última temporada de la serie de Luis Miguel y sobre cómo cambió la percepción que tenía del cantante durante su interpretación.

«Lo más compliado de la serie fue meterme psicológicamente en las situaciones que a él le tocaron vivir, porque yo no las he vivido», dijo.

«A mí no me tocó juzgarlo, me tocó justificarlo para que toda la gente, viendo la serie, pudiera empatizar con él», agregó.

«Creo qe haber salido de él y estar estos cinco años en el papel, como actor aprendes mucho de los aciertos y los errores que él cometió», expresó el actor.