Itatí Cantoral agradece apoyo de Carmen Salinas en su lucha feminista

– Durante la presentación de las nuevas piezas, Itatí Cantoral no perdió oportunidad de agradecer el apoyo de Carmen Salinas.

Gracias al éxito de la frase «Maldita Lisiada» Itatí Cantoral lanzó al mercado nuevos productos bajo el nombre Itatí Moda, con el propósito de apoyar a la Fundación Origen.

Sin embargo, la felicidad no está completa, pues le preocupa la salud de Carmen Salinas: «En la medida que yo pueda y Dios me preste vida, voy a seguir ayudando y uno de los ejemplos más importantes que me ha ayudado en esta causa feminista y una feminista increíble es Carmen Salinas, a la cual amo como si fuera mi mamá», dijo.

«Es un momento muy difícil para mí porque murió mi mamá y (ahora) esta mujer que es como mi mamá, pero sé que los milagros existen y sigamos rezando para que salga bien», expresó la actriz.

Sobre la salud de Carmelita, dijo: «Que salga del hospital lo antes posible. Si ella estuviera ya despierta me diría ‘Itatí, tienes que hacerlo» y estaría sentada, aplaudiéndome. Porque si hay una mujer que me ha impulsado a ser lo que soy ahora, se lo debo a Carmen Salinas», concluyó.