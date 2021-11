Diana Golden desmiente a Alfredo Adame: «No quiere pagar… Ya que me supere»

– Alfredo Adame aseguró que ya había pagado, pero la actriz declara que no es cierto.

Diana Golden refuta lo dicho por Alfredo Adame sobre lo el dinero que asegura cobró la actriz por la demanda que le ganó por daño moral y como no ha terminado de pagar, ella le advierte que no sólo la deuda persiste sino que va en aumento.

«No quiere pagar, ya se amparó, perdió el amparo, apeló, dejó un cheque de cinco mil pesos en el juzgado, pero al apelar, no sé a qué instancia recurrió, porque él es muy tramposo, pero está detenido el cheque en el juzgado, pero si él se tarda le va a salir más caro, no porque yo le cobra más, eso ya es una decisión del juez. Eran com 18 (mil) y ya van como 28, 30 (mil)», afirmó.

«Como también se puso a insultar a mi abogado, le dijo enano, bufete de quinta, entonces ya es personal con el abogado. Ya le están embargando, al final todo cae por su propio peso. Si no es capaz de mantener a su propios hijos, ¿que se puede esperar de una persona así?», agregó.

«Yo sí lo pude superar, yo me he casado otra veces, mi vida siguió, él es el que no ha podido superarme, pobrecito, ya que me supere», dijo.