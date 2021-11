¡Lindsay Lohan se casa!: Así anunció su compromiso con Bader Shammas

Durante este fin de semana, Lindsay Lohan sorprendió a sus miles de seguidores luego de anunciar su compromiso con Bader Shammas, quien ha sido su pareja desde hace un par de años.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Lohan publicó una serie de fotos donde se le puede ver sonriendo mientras mostraba su enorme anillo de compromiso.

Posteriormente, la actriz utilizó Twitter para compartir el mismo mensaje, el cual a su vez fue retuiteado por su prometido.

Según información dada a conocer por The Independent, Shammas es el vicepresidente asistente de Credit Suisse en Dubai, donde Lohan se ha hecho un hogar durante los últimos siete años.

My love. My life. My family. My future. @bader.shammas #love https://t.co/VRNOlGN9pZ