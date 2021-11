Marjorie de Sousa reacciona al preguntarle por su hijo y su pareja

– Marjorie de Sousa evadió la pregunta de la prensa respecto a su vida sentimental.

Marjorie de Sousa lamenta el estado de salud de Carmen Salinas y revela que ella presintió que estaba embarazada cuando ni ella sabía que así era.

Sobre temas personales como su relación con Vicente Uribe y cómo sigue todo con su pequeño hijo Matías, la actriz reaccionó: «Yo lo que tengo me llena demasiado. Diosito lo que me mande es un extra y hay que agradecer siempre. Me encuentro muy feliz, muy tranquila, enamorada de la vida de mi hijo, de todas las cosas bonitas», dijo.