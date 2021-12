Éste es el Plan C de inmigración que protegería de la deportación a millones de indocumentados

A mediados de noviembre, la Cámara de Representantes aprobó el plan de gasto social Build Back Better (Reconstruir mejor) en el que se incluyó un plan para proteger a indocumentados de la deportación y otorgarles un estatus legal por medio de permisos laborales.

Sin embargo, ese apenas fue el primer paso para que se pueda volver una realidad para los millones de inmigrantes sin papeles.

Para que se vuelva una realidad, la parlamentaria (un árbitro imparcial apartidista) del Senado, Elizabeth MacDonough, tiene que darle el visto bueno al Plan C, el cual apenas le será entregado de manera formal y oficial.

Si es que MacDonough le da luz verde para pasar en el proceso de reconciliación, lo único que falta es que los demócratas del Senado aprueben el proyecto Build Back Better con la mayoría simple, la cual cuentan con ayuda del desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, ya que el Senado se encuentra dividido entre 50 demócratas y 50 republicanos. Éstos últimos están empeñados en no apoyar esta iniciativa inmigratoria, por lo que se necesita que todos los demócratas voten a favor del proyecto.

¿En qué consiste el Plan C?

El Plan C es la tercera propuesta de los demócratas después de que MacDonough rechazara dos que incluían un camino a la ciudadanía. Este tercero ya no cuenta con el camino a la ciudadanía, pero aún así es una importante reforma migratoria.

El Plan C, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, tiene incluido un beneficio por cinco años únicamente para las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos desde enero del 2011 o antes. Esta fecha hace que la protección sea para alrededor de siete millones de inmigrantes sin papeles.

La protección es una Autorización de Empleo que tendría un periodo de diez años o hasta el 2031, dividido en dos periodos de cinco años. Con el permiso, los beneficiarios (si se les otorga) podrían tener acceso a otros programas, por ejemplo, podrían obtener una licencia de conducir, acceder a ayudas sociales y económicas, aplicar al Obamacare y seguro de salud para niños.

Asimismo, está incluido la posibilidad de obtener permisos de viaje para que puedan ir a sus países de origen y regresar con la seguridad de ser aceptados de manera ordinaria.

Debido a que aún no ha sido aprobado en el Senado y la parlamentaria aún no ha dado el visto bueno, muchos aspectos específicos de los beneficios no han sido detallados, como, por ejemplo, el costo de los trámites ni la manera clara de los mismos.

Ve también: