Liga MX: Pumas va por otra sorpresa, ahora ante Atlas

Pumas requirió de un gran cierre en la fase regular y de la ayuda de otros equipos para colarse a la fase final del torneo Apertura de México. No se conforma.

Luego de desbaratar los pronósticos al eliminar al América, el primer preclasificado de la liguilla por el título, los universitarios buscarán tumbar al segundo a enfrentar al Atlas en las semifinales.

Las series se pondrán en marcha con el crece entre León y Tigres.

Pumas, antes a la deriva

Pumas era un equipo a la deriva hasta hace poco. A falta de cinco fechas del calendario regular, era penúltimo y jugar en la liguilla parecía inalcanzable.

Pero el equipo dirigido por el técnico Andrés Lillini sumó cuatro triunfos en sus últimos seis encuentros y, gracias a combinaciones de otros resultados, entró en la repesca al ubicarse 11mo.

“Me apoyo mucho en quemarles la cabeza a los jugadores, en que crean que lo pueden hacer, que no somos menos que nadie, que, aunque no tengamos 50 nóminas y la experiencia de otros equipos, somos 11 contra 11”, dijo Lillini a la cadena TUDN. “Cuando nos dieron la oportunidad de meternos les dije: ‘acá no paramos’”.

Y así ha sido.

Paso por repechaje

En la repesca, los universitarios derrotaron 2-1 a Toluca y luego dominaron por completo al América — imponiéndose 3-1 en el marcador global.

Ahora les toca vérselas contra Atlas. Los Zorros llegan entonados tras despachar al Monterrey, el club con la nómina más alta de México.

Será el primer enfrentamiento en liguilla entre Pumas y Atlas desde el Apertura 2004. Los universitarios salieron campeones en esa ocasión, atrapando el quinto de los siete títulos en sus vitrinas. El último fue conquistado en el Clausura 2011.

Atlas no se consagra campeón desde 1951.

“Tenemos todo lo mismo en la cabeza: queremos hacer este club grande, que viva momentos importantes y que la gente se sienta orgullosa”, dijo el entrenador argentino Diego Cocca.

Esa serie comienza el jueves en el estadio Olímpico de la capital y cierra en el Jalisco, de la occidental Guadalajara.

Ronda de semifinales

La ronda de semifinales arrancará el miércoles cuando Tigres reciba a León en una serie muy pareja.

La Fiera terminó el torneo como el tercer mejor equipo del torneo, mientras que Tigres culminó un puesto detrás.

León fue campeón recién el año pasado, alzando su octava corona de liga al vencer a Pumas en la final del Apertura 2020.

“Afortunadamente, tengo futbolistas que saben jugar liguillas”, dijo el entrenador argentino Ariel Holan, quien relevó a Ignacio Ambriz para este torneo. «Tigres tiene un gran entrenador de mucha experiencia, pero nosotros también tenemos lo nuestro, creo que va a ser una semifinal muy linda”.

Tigres se coronó campeón local por última vez en el Clausura 2019, cuando era dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti.

Argentina en el banquillo de DT

Tres de los cuatro semifinalistas son conducidos por argentinos. Tigres es la excepción al tener a Miguel Herrera al mando. El “Piojo” fue despedido por el América en diciembre pasado.

“Hoy dimos un paso nada más, nos faltan otros dos”, dijo Herrera tras superar a Santos. “Vamos a pensar en el siguiente partido, vivimos del hoy, el ayer ya es historia”.

Esa serie culmina el sábado por la noche en el estadio León.

