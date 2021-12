Sergio Corona no piensa en el retiro, es de los actores más activos de la tv

Con 93 años, Sergio Corona hace gala de ser uno de los actores más activos de la pantalla chica, pero ¿cómo ha logrado mantenerse vigente en su carrera a lo largo de todos estos años?

«Yo no sé qué he hecho. Lo que sí estoy consciente es que no he abusado, he hecho de todo lo que se puede hacer menor drogas», expresó el actor.

Sobre su estado actual, Sergio afirmó que «A estas alturas la salud la tengo pero el cuerpo ya no, ya no puedo brincar, correr, bailar, pero hago otras cosas que tiene una satisfacción para mí, escribo, trabajo, soy actor, tengo 57 años de casado», agregó.

Pero el actor ¿piensa en el retiro? «No, no he pensado, claro que algún día tendré que dejar, pero no porque yo quiera ni porque lo busque. Sé que es una cosa natural y tengo que enfrentarme a él», dijo.

Sergio Corona lamentó los problemas de salud que enfrenta Carmen Salinas y dijo al respecto de la primera actriz: «Queridísima amiga, gran artista, contemporáneos, ella mucho más joven que yo, además ‘Chivas’ de corazón. Si sus familiares se enteran del sentir que tengo por ella, mi necesidad que regrese bien, contenta, saludable, nos hace falta», concluyó, el actor.