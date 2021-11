Sergio Mayer responde a señalamientos en «Emma y las otras señoras del narco»

Sergio Mayer es uno de los famosos que figura entre el polémico libro «Emma y la otras señoras del narco», a lo que respondió.

«Pones en riesgo la integridad y la de mi familia, porque eso no es nada grato, pero es lo mismo que dijo hace 17 años, afronté la situación en el momento, demostré que no tenía ninguna averiguación y que no tenía neada que ver», dijo.

«Yo no quiero estar hablando mucho de esto, porque es ‘hacerle el caldo gordo’ a su libro. Lo único nuevo que tiene aquí es que involucra ahora a mi mujer«, agregó.

En el libro, la escritora señala que testigos protegidos vinculan a Mayer con uno de los personajes más violentos e importantes del mundo del narco.

«Dice que lo que me une a esta persona son las fiestas, el dinero y las mujeres. Ustedes levan 37 años de conocerme y no sé si me han visto en una fiesta borracho y tomando», dijo.

«Mientras no viole la ley, no haga algo ilegal o afecte a un tercero, no tengo que dar ninguna explicación a nadie, mientras no sea requerido por la autoridad, a mi nunca me ha requerido, lo cual quiere decir que lo que dijeron los testigos no tiene ningún peso legal», afirmó.