Tres alumnos muertos en tiroteo en escuela en Michigan

Un joven de 15 años abrió fuego el martes en una escuela de nivel medio superior de Michigan, matando a tres alumnos e hiriendo a otras seis personas, incluido un maestro, informaron autoridades.

El subjefe de policía del condado Oakland, Mike McCabe, dijo en una conferencia de prensa que no sabía cuáles eran los motivos del agresor para el ataque en la secundaria Oxford, en el distrito de Oxford, una comunidad de unos 22.000 habitantes ubicada a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de Detroit.

Los agentes respondieron alrededor de las 12:55 p.m. a una avalancha de llamadas al número de emergencias 911 sobre un tirador activo en la escuela, señaló McCabe. Las autoridades detuvieron al sospechoso en la escuela y recuperaron una pistola semiautomática y varios cargadores.

Sospechosos bajo custodia

“Los agentes lo confrontaron, tenía el arma consigo y lo tomaron bajo custodia”, relató McCabe, añadiendo que el sospechoso no estaba herido cuando fue detenido y se negó a decir cómo consiguió el arma en la escuela.

Las autoridades no dieron a conocer de momento los nombres del sospechoso o de las víctimas.

Tim Throne, el superintendente de las Escuelas Comunitarias de Oxford, dijo que aún no sabía los nombres de las víctimas ni si se había contactado a sus familias.

“Estoy conmocionado. Es devastador”, manifestó el superintendente a los periodistas.

Cierre de emergencia

Tras el ataque, la escuela instauró un cierre de emergencia y algunos niños se refugiaron en las aulas mientras los agentes registraban las instalaciones. Más tarde fueron llevados a una tienda de comestibles cercana para ser recogidos por sus padres.

McCabe indicó que los investigadores buscarán en redes sociales cualquier evidencia de un posible motivo.

Robin Redding, quien tiene un hijo en 12º grado, dijo a The Associated Press que había habido rumores de problemas en la escuela.

“Hoy no estaba en la escuela. Acababa de decir: ‘Mamá, no me siento cómodo’. Ninguno de los chicos con los que vamos a la escuela va a ir hoy’”, comentó Redding.

