Familia de Florida podría ser multada por 1,000 dólares por adelantar decoración de Navidad

Una familia de Florida quedó sorprendida por la asociación de su comunidad cuando ésta le informó que podría ser multada por hasta 1,000 dólares debido a poner sus decoraciones navideñas demasiado pronto.

La familia Moffa de Westchase, Florida, puso su extraño caso en Facebook, donde recibió el apoyo de varios internautas que también se oponían a que la familia recibiera tal castigo por poner únicamente sus luces navideñas antes.

Los Moffa sí pusieron muy pronto sus decoraciones. Las colocaron el 6 de noviembre y también es verdad que sí violaron técnicamente una regla de su comunidad, la cual señala que no se deben poner decoraciones navideñas antes del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

La familia señaló que su intención original no era ponerlas tan pronto, pero debido a que decidieron pagar para que quedara de manera más profesional, pero la compañía tenía todo ocupado para diciembre, por lo que la única fecha era el 6 de noviembre.

Además, los Moffa dijeron que lo pidieron desde diciembre del año pasado.

Solo habían pasado dos días desde que les habían instalado las luces cuando la familia Moffa recibió la carta de la Asociación Comunitaria de Westchase en donde les avisaron que estaba prohibido poner decoración navideña antes del Thanksgiving, y que serían multados con 100 dólares por cada día de infracción.

Afortunadamente, la familia aún no tiene que pagar e intenta buscar que no les apliquen esa multa. Según el medio Diario de Nueva York, aún se debe hacer una votación para que se le aplique la sanción.

A Florida family put up Christmas lights on November 6th (earlier than usual) – and was threatened with a $1,000 HOA violation fine 💰 Homeowner Michael Moffa shared that the lights were professionally done, and won't take them down.



