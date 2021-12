Jorge Aravena también fue buscado por Nicolás Maduro

– El actor venezolano Jorge Aravena rechazó presentarse con Nicolás Maduro por ir en contra de sus ideales.

El venezolano Jorge Aravena ofreció su postura sobre la participación de Pablo Montero en el cumpleaños de Nicolás Maduro.

«Ambas partes tiene razón, yo no lo haría, si me llame el Gobierno, lo más probable es que no lo haga, pero entiendo la parte de Pablo, si lo contratan para cantar, es su carrera, su profesión, pero también está la parte de ‘a quién le estás cantando».

Aseguró que Maduro lo invitó a un proyecto el cual rechazó por no compaginar con su filosofía de gobierno.

«Tenía un presupuesto como para no trabajar el resto de mi vida ni mi familia ni yo. Todo es negociable, menos la honestidad. Reconozco que lo pensé, pero al final dije ‘es tirar por la borda», dijo el participante de Master Chef.

El actor habló sobre las cancelaciones que ha tenido Pablo a raíz de haber estado cerca del presidente que, aseguran los venezolanos, más ha lastimado a su país.

«Se me hace muy buena persona, gran profesional y es lamentable que esté pasando por esas cosas. Tal vez fue un mal paso, pero no creo que lo haya hecho con mala intención, tal vez por dinero».