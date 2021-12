El próximo paso de Tom Holland: interpretar a Fred Astaire

Tom Holland cambiará su traje del Hombre Araña por un par de zapatos de claqué. El astro de “Spider-Man” dijo a The Associated Press que planea interpretar a Fred Astaire en una próxima película biográfica.

“Oh, estoy interpretando a Fred Astaire”, dijo Holland en un evento en Londres el domingo. “Así es”.

La productora Amy Pascal dijo recientemente que quería que Holland interpretara a Astaire, pero hasta ahora Holland no había hecho declaraciones al respecto.

Si bien Holland no se ha destacado necesariamente por sus dotes para la danza en sus películas de superhéroes, el actor de 25 años interpretó el papel principal del joven bailarín en “Billy Elliott: The Musical” de 2008 a 2010.

Holland dijo que todavía debe leer el guión de la cinta de Astaire.

Te recomendamos: De astrofísicos a abogados: Las inesperadas carreras de las celebridades

“No me lo han dado”, indicó. “Amy Pascal tiene el guión. Ella me habló por FaceTime más temprano. Yo estaba en el baño y tuvimos un FaceTime encantador”.

Pero antes de ponerse en los zapatos de Astaire, tiene otra película de Spider-Man que presentar al mundo: “No Way Home”, que se estrena en cines el 17 de diciembre. Queda por verse si habrá o no más Peter Parker en su futuro.

“Amo a este personaje más que a nada. Este personaje ha cambiado mi vida. Tengo una relación con mis fans que es maravillosa. No podría pedir que fuera mejor”, dijo Holland. “Pero quiero hacer lo mejor para el personaje”.

“Si es el momento de que me retire y la próxima persona lo haga, lo haré con orgullo. Sabes, me encantaría ver un universo de Spider-Man más diverso, sería realmente emocionante”, agregó. “Si pudiera ser parte de eso, si pudiera ser el Iron Man del próximo joven Spider-Man o Spider-Woman (Mujer Araña), sería genial. Pero por el momento, todo lo que tengo que pensar es en el personaje y en lo que es mejor para Peter Parker”.

No te pierdas: “No jalé el gatillo”: Baldwin detalla en entrevista sobre muerte de cinematógrafa en set