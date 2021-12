Vehículo espacial chino descubre misteriosa formación cuadrada en el lado oscuro de la Luna

El rover chino, Yutu 2, encontró aparentemente un misterioso objeto o formación cuadrada en la superficie lunar que tiene la forma de una casa o una cabaña, de acuerdo con un reciente registro de las actividades del vehículo espacial.

El objeto fue avistado en el lado lejano de la luna cuando Yutu 2 conducía a través del cráter Von Kármán el mes pasado durante el día lunar 36 de su misión, según publicó el medio Our Space (Nuestro espacio, en español).

El vehículo espacial chino, que alunizó en la cara oculta de la Luna en enero del 2019, envió a la Tierra las imágenes donde se ve el misterioso objeto en forma de cubo en el horizonte.

NEWS 🚨: Mysterious cube-shaped anomaly discovered on the moon's far side by Chinese rover



