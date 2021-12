Insólito: Estos son los países que no celebran la Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina; sin embargo y aunque no lo creas, existen países en el mundo que no celebran estas fechas.

Ya sea por cuestiones religiosas, políticas o de cultura, la Navidad no es precisamente una tradición en todo el planeta.

Los países que no celebran la Navidad

Al tratarse de una celebración católica, ligada a una religión en particular, hay algunas naciones que no comparten esos ideales, por lo que la fecha no tiene relevancia para ellos.

Aquí el listado de dichos países: