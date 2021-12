Demócratas consideran obviar a parlamentaria para aprobar permisos laborales para indocumentados

Ante la desesperación por una respuesta de la parlamentaria del Senado sobre la protección a la deportación y permiso laboral para indocumentados, los demócratas de la Cámara Alta están considerando obviar la decisión del árbitro imparcial.

Después de dos propuestas rechazadas por la parlamentaria Elizabeth MacDonough para incluir la vía a la ciudadanía para millones de indocumentados, los demócratas tuvieron que proponer un Plan C, el cual consiste en permisos laborales que le darían un estatus legal a alrededor de 7 millones de inmigrantes sin papeles.

MacDonough aún no ha dado su decisión sobre si aprobara incluir la reforma migratoria en el proceso de reconciliación para votar por el proyecto de ley de gasto social Build Back Better (Reconstruir mejor), por lo cual legisladores de la Cámara de Representantes están preparándose para un potencial rechazo y piden a los senadores que no tomen en cuenta la decisión de la parlamentaria, argumentando que la resolución de ésta no es vinculante.

Demócratas a favor de obviar a parlamentaria

Entre los senadores a favor de obviar a MacDonough se cuentan los demócratas Richard Durbin (Illinois) y Bob Menéndez (California).

“Yo votaría por ello”, dijo Durbin, y señaló que espera “que no lleguemos a eso”.

Por su parte, Menéndez, que ha luchado junto a Durbin por una reforma migratoria por años, dijo que considerarían “todas las opciones”, según recogió Los Angeles Times.

Pero no todos los demócratas en el Senado son de esta opinión. El senador Joe Manchin (D-Virginia Occidental), una de las principales voces en oposición al plan de gasto social con la reforma migratoria, dijo que no está a favor de obviar a la parlamentaria, lo cual sería un problema más para los demócratas.

