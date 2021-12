Laura no podía comer ni tomar agua; la Virgen de Guadalupe le concedió un milagro

– Laura se encomendó a la Virgen de Guadalupe y asegura que la ayudó a sanar.

¿Qué harías si te dijeran que no podrás comer nunca más de manera normal? Ella es Laura González y agradece a la Virgen de Guadalupe cumplirle el milagro.

«Siento mucho agradecimiento, pues soy parte de un milagro. A los 15 años de edad me da acalacia, una enfermedad del esófago con el estómago. No podía comer, no podía tomar ni un vaso de agua», cuenta.

«Me hacen una primera intervención y se me vuelve a presentar la acalacia años después. Para ese entonces me dicen que tal vez tenga que comer con una sonda o por un tubo, porque el esófago no es un órgano que se pueda cortar o hacerle algo», explicó.

«Cuando me regresa la acalacia vine a la Villa y le pedí a la Virgen que me diera una solución, que no quería estar así toda la vida, que iba a ser difícil no sólo para mi sino para mi familia. A los pocos mese me dicen que me pueden intervenir otra vez», narra Laura.

«Vine con lágrimas y le dije ‘Madre mía, ayúdame, porque no quiero vivir enferma todo el tiempo, no quiero seguir con este dolor, porque duele comer. Recuerdo que le supliqué, lloré, rogándole que si existía un milagro para mí que me ayudara a encontrar una solución y llegó», agradece.

Después de batallar durante año, llegó la solución para Laura: «Es una paz interior decir ‘sí se pudo’, es real, todo lo que pedí, todas esas lágrimas, sí se puede, nunca perdí la fe, pero sí hubo momentos donde dije ‘no la voy a librar'», concluyó.