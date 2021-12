Con «Quédate en México» y Título 42, inmigrantes ahora enfrentan dos estrictas políticas trumpistas bajo Gobierno de Biden

Bajo protesta, el Gobierno del presidente Joe Biden reinstauró el lunes la política de la era de Trump “Quédate en México”, la cual fue nombrada eufemísticamente de manera oficial Protocolos de Protección del Migrante. Esta política tiene la intención de hacer esperar a los solicitantes de asilo en México mientras los casos son procesados en Estados Unidos.

Con la reinstauración de la política, los migrantes que buscan una nueva vida más segura en Estados Unidos ahora se enfrentan a dos políticas trumpistas bajo el Gobierno de Biden cuyo mensaje brutal es no vengas porque no te dejaremos entrar.

La otra política en cuestión, el Título 42, es una elaborada por el exasesor del expresidente Donald Trump, Stephen Miller, uno de los principales estrategas de las medidas antiinmigratorias impuestas por el exmandatario, incluida la “tolerancia cero”, cuya consecuencia inmediata fue la separación de familias en la frontera que provocaron una indignación mundial.

Con el Título 42, que es una norma de salud con la cual Trump (y ahora Biden) justificó el rechazo expedito de solicitantes de asilo durante la pandemia de COVID-19, los inmigrantes están frente a estrictos obstáculos legales para poder ingresar a Estados Unidos.

Si bien Biden señala que la reinstauración del “Quédate en México” los hizo bajo protesta, el Título 42 lo mantiene pese a demandas de grupos activistas a favor de los derechos humanos.

De acuerdo con un artículo de The New York Magazine, el Gobierno de Trump ya había considerado usar el Título 42 desde el 2019 bajo el pretexto de que los solicitantes de asilo estaban propagando paperas y gripe. Ya en marzo del 2020, el Gobierno trumpista invocó el Título 42, el cual continúa con algunos cambios, como el exceptuar a los niños migrantes no acompañados.

Efectos de las políticas en los migrantes

Solamente en este 2021, Estados Unidos ha expulsado a más de un millón de migrantes sin haber procesado sus casos debido al Título 42, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Las expulsiones expeditas en la frontera basadas en el Título 42 han provocado que los migrantes sean vulnerables a secuestros y violaciones sexuales en el norte de México, según ha informado un reporte de Human Rights Watch. Entre las víctimas se cuenta una mujer que escapaba de la violencia de cárteles de drogas que se suicidó al saber que no sería aceptada en Estados Unidos por el Título 42.

Ahora, después de una pausa, la política Protocolos de Protección del Migrante vuelve para afectar a los migrantes que buscan solicitar asilo debido a que huyen de la violencia de sus países de origen.

Pese al nombre, la protección está completamente ausente de la política trumpista. Más bien, lo que ha provocado es dejar a los migrantes a la deriva en peligrosas ciudades mexicanas del norte del país.

Según cifras recogidas por AP, alrededor de 70,000 solicitantes de asilo se han visto obligadas a permanecer en México por la medida (anti)migratoria. Los solicitantes de asilo fueron víctimas de violencia en su espera en México, además que así enfrentaron obstáculo en materia jurídica al no tener acceso a un abogado ni a la información de sus casos.

Ve también: